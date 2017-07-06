العرب اليوم: بيان للدول الأربع المقاطعة لقطر وحفتر يُعلن تحرير بنغازي بالكامل

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العربية، اليوم الأربعاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها اجتماع وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر، علاوة على مباحثات هاتفية بين السيسي وترامب، إضافة إلى تقدم قوات حفتر داخل بنغازي.

1- اجتماع وزراء خارجية للدول التي تكافح الارهاب

اجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية والامارات والبحرين بالقاهرة اليوم (أ ف ب)

قالت الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر، إن رد الدوحة على مطالبها "سلبي" ويتسم "بالتهاون وعدم الجدية". وأضافت في بيان مشترك تلاه وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحفي، أنه "لم يعد التسامح ممكنا مع الدور" الذي تلعبه دولة قطر في المنطقة.

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2- السيسي يبحث "الأزمة القطرية" مع ترامب

الرئيس السيسي يصافح ترامب - أرشيفية (أ ف ب)

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم خلاله التأكيد على قوة وتميز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وبحث سبل تطويرها في جميع المجالات.

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3- الرئيس الفلسطيني يصل باريس للقاء نظيره الفرنسي

الرئيس الفلسطيني فى باريس اليوم (أ ف ب)

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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4- حفتر يعلن تحرير بنغازي بالكامل من الجهاديين

قوات المشير خليفة حفتر تحتفل في بنغازى (أ ف ب)

أعلن المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا، مساء الأربعاء تحرير مدينة بنغازي بالكامل من الجهاديين بعد أكثر من ثلاث سنوات من المعارك الدامية.

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5- سوريا الديمقراطية سيطرت على طريق استراتيجي في الرقة

نقل المصابين من قوات سوريا الديموقراطية فى الرقة (أ ف ب)

أعلن المتحدث العسكري باسم وحدات حماية الشعب الكردية (أبرز مكونات قوات سوريا الديموقراطية) نوري محمود، أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على طريق سيف الدولة الاستراتيجي المؤدي إلى الجامع القديم في الرقة.

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