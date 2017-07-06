10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، إن الإخوان المسلمين أضروا بالمجتمع العربي ونعتبرهم منظمة إرهابية، كما صرح نظيره المصري سامح شكري بأن الاستجابة القطرية على مطالب 4 دول عربية لا يضع أي أساس لتلبيتها، في حين قال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني سيد أميري، إن السعودية وافقت على كافة الشروط التي وضعتها بلاده لضمان الحفاظ على سلامة وأمن الحجاج خلال الموسم القادم.

1 - وزير خارجية البحرين: التعاطف مع الإخوان جريمة

خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية البحرين خلال مؤتمر صحفي اليوم بالقاهرة (أ ف ب)

قال خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، إن الإخوان المسلمين أضروا بالمجتمع العربي ولذلك نعتبرهم منظمة إرهابية وأي تعاطف معها سيحاكم صاحبه بهذه التهمة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية مصر سامح شكري والسعودية عادل الجبير والإمارات الشيخ عبدالله بن زايد والبحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، بقصر التحرير بالقاهرة ؛ وذلك لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر.

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2 – سامح شكري: الرد القطري لا يشير إلى تراجع قطر عن سياساتها

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أ ف ب)

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الرد القطري على مطالب الدول المقاطعة لا يضع أي أساس لتلبية المطالب التي تم طرحها ولا يشير إلى تراجع قطر عن سياساتها.

وتابع: "هذا الرد ينم على عدم التزام قطر بالمبادئ الراسخة التي تم الاتفاق عليها"، مضيفًا: "أي تهاون في هذا الشأن يثير الكثير من التساؤلات عن أسباب التعاون الذي يؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء والدمار الذي نشهده في سوريا واليمن بسبب التدخل في شؤون الدول العربية.

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3- عبدالله بن زايد: سنبقى في حالة انفصال عن قطر حتى تغير مسارها

وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد خلال مؤتمر صحفي اليوم بالقاهرة (أ ف ب)

قال الشيخ عبدالله بن زايد، وزير خارجية الإمارات، لم نجد أي بواد حقيقية حتى الأمس من قطر، تشير بأنها مهتمة بالأشقاء كما هي مهتمة بالإرهاب، مضيفًا: "لماذا تريد قطر التخريب والتدمير، لماذا تريد هذه الفوضى؟".

وتابع: "مع الأسف قطر أثبتت في العقدين الماضيين أن هوايتها هو رسم الحزن في وجوه الناس وأن ترى دم وترى خراب"، مضيفًا: "سنبقى في حالة انفصال عن قطر حتى تغير مسارها".

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4- الجبير: حرية رأي الإرهابي في الإعلام هي "خطاب كراهية"

وزير الخارجية السعودي خالد الجبير خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم (أ ف ب)

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إنه بفضل العلاقات مع مزيد من الدول حول العالم نجحت المملكة في منع وقوع هجمات إرهابية ضد عدد من الدول، مثل الأحزمة الناسفة التي كانت ذاهبة عبر شحنة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن الدول الأوروبية علمت أن الإرهابيين عندما يعبرون عن رأيهم عبر الوسائل الإعلامية يكون الناتج هو خطابات كراهية، وعلينا تغيير القوانين لمواجهة ذلك.

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5- حفتر: أعلن انتصار الجيش الليبي في موقعة الكرامة

المشير خليفة حفتر (أرشيفية)

أعلن المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا، تحرير مدينة بنغازي بالكامل من الجهاديين بعد أكثر من ثلاث سنوات من المعارك الدامية.

وقال حفتر في خطاب عبر التلفزيون موجه إلى الشعب الليبي "بعد كفاح متواصل ضد الإرهاب وأعوانه، دام أكثر من ثلاث سنوات متتالية تزف إليك اليوم قواتك المسلحة بشرى تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب، تحريرًا كاملا غير منقوص، وتعلن انتصار جيشك الوطني في معركة الكرامة ضد الإرهاب".

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6- هنية: المسؤولون في مصر مستعدون لمعالجة أزمات غزة

إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس (أرشيفية)

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن اللقاءات التي عقدت بين الحركة والسلطات المصرية ستؤدي إلى تخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 2006.

وقال هنية خلال خطابه الأول كرئيس للمكتب السياسي لحماس: "وجدت الحركة من المسؤولين في مصر كل الاستعداد للعمل من أجل معالجة أزمات غزة، جرى العديد من المباحثات والتفاهمات وأسفرت عن جملة من النتائج التي سيكون لها أثرها في تخفيف أعباء الحصار ضد شعبنا في قطاع غزة".

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7- وزير إيراني: السعودية وافقت على كل شروطنا لضمان سلامة الحجاج

وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني سيد رضا صالحي أميري (أرشيفية)

قال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني سيد رضا صالحي أميري، إن السعودية وافقت على كافة الشروط التي وضعتها بلاده لضمان الحفاظ على سلامة وأمن الحجاج خلال الموسم القادم.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم :"لقد وافق الجانب السعودي خطيا على الشروط التي طرحتها الجمهورية الإسلامية في سياق توفير أمن الحجاج".

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8- ميركل: ألمانيا والصين يمكنهما تهدئة الاضطراب العالمي

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيفية)

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قناعتها بأن توطيد العلاقات الألمانية الصينية ضرورة مهمة في مواجهة الاضطرابات والقضايا الشائكة في العالم.

جاء ذلك خلال لقائها مع الرئيس الصيني شي جين بينج بالعاصمة الألمانية برلين حيث أكدت ميركل أن ألمانيا والصين يمكنهما الإسهام في إحداث تغيير وتهدئة هذا الاضطراب العالمي بعض الشيء والخروج بعالم أكثر هدوءً، على حد تعبيرها.

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9- ألكسندر لافرينتييف: لا اتفاق نهائي على مناطق تخفيف التصعيد في سوريا

رئيس الوفد الروسي المشارك في أستانة ألكسندر لافرينتييف (أرشيفية)

أعلن رئيس الوفد الروسي في مفاوضات أستانة حول سوريا ألكسندر لافرينتييف، أنه لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على مناطق تخفيف التصعيد في سوريا، مشيرا إلى أنه سيتم السعي لتحقيق ذلك. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن لافرينتييف، قوله خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الكازاخية، "إن مناطق تخفيف التصعيد في سوريا أصبحت موجودة على أرض الواقع، ولكن لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأنها، ونسعى لتحقيق ذلك".

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10 – أبو مازن: دور فرنسا مهم لتحقيق السلام في المنطقة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (أرشيفية)

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فرنسا إلى مواصلة دورها منفردة، وفي إطار الاتحاد الأوروبي، لدعم جهود تحقيق السلام في المنطقة.

وقال عباس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون: "نود أن نؤكد أهمية دور فرنسا في دعم جهود تحقيق السلام في منطقتنا. لقد ساعدت المبادرة الفرنسية العام الماضي، في عقد مؤتمر باريس في مطلع هذا العام بحضور 70 دولة، وفي إظهار الدور الكبير للدبلوماسية الفرنسية، وقد دعوت الرئيس ماكرون إلى مواصلة فرنسا دورها منفردة، وفي إطار الاتحاد الأوروبي، بناء على توصيات اجتماع يناير".

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