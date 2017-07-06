أخبار عاجلة

القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين -
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والإنتاج الحربي -
سقوط لصوص مصنع الرخام بمنطقة شق الثعبان -
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

ريهام سعيد عن «فيديو غادة عبد الرازق»: «بتمر بحالة اكتئاب»

Google+ Print
ريهام سعيد عن «فيديو غادة عبد الرازق»: «بتمر بحالة اكتئاب» ريهام سعيد عن «فيديو غادة عبد الرازق»: «بتمر بحالة اكتئاب»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استنكرت الإعلامية ريهام سعيد، الهجوم الحاد على الفنانة غادة عبد الرازق،  بعد أزمة الفيديو الذي أثار حولها جدلًا واسعًا، قائلةً «ليه تذّلوها كده؟ دي أحسن فنانة في الوطن العربي».

أضافت سعيد، خلال تقديمها برنامج «صبايا الخير»، عبر فضائية «النهار وان»، الأربعاء، «والله العظيم أنا عيطت لما شوفتها طلعت اعتذرت، وقالت مش هعمل كده تاني، الإنسان بيعتذر على شيء أخطأ فيه مش عمله بالغلط».

تابعت «أنا أول ما شوفت الفيديو قلت إنها أكيد مش سكرانة، واضح أنه دواء زي هي ما قالت، ده تأثير مهدئات، السُكر مش بيعمل كده، وبعدين دي داخلة تنام مش نايمة مع راجل يعني».

شاهد أيضا

استكملت «كارثة لما تاخد مهدئات وتصحى تلاقيك عملت مصيبة، وعلى فكرة غادة وغيرها من الفنانات لبسوا فساتين عريانة أكتر من قميص النوم ده في مهرجانات وأفلام ومحدش اتكلم».

وكشفت ريهام أن «غادة مؤخرًا كانت تمرّ بحالة اكتئاب شديد، وللأسف اللي بيدخل في دائرة المهدئات مش بيخرج منها».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

8 الصبح - فيديو يفضح "سواقة السيدات " وهبة ماهر "دول لو فى الملاهي مش هيعملوا كدة"

8 الصبح - فيديو يفضح "سواقة السيدات " وهبة ماهر "دول لو فى الملاهي مش هيعملوا كدة"