ريهام سعيد عن «فيديو غادة عبد الرازق»: «بتمر بحالة اكتئاب»

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استنكرت الإعلامية ريهام سعيد، الهجوم الحاد على الفنانة غادة عبد الرازق، بعد أزمة الفيديو الذي أثار حولها جدلًا واسعًا، قائلةً «ليه تذّلوها كده؟ دي أحسن فنانة في الوطن العربي».

أضافت سعيد، خلال تقديمها برنامج «صبايا الخير»، عبر فضائية «النهار وان»، الأربعاء، «والله العظيم أنا عيطت لما شوفتها طلعت اعتذرت، وقالت مش هعمل كده تاني، الإنسان بيعتذر على شيء أخطأ فيه مش عمله بالغلط».

تابعت «أنا أول ما شوفت الفيديو قلت إنها أكيد مش سكرانة، واضح أنه دواء زي هي ما قالت، ده تأثير مهدئات، السُكر مش بيعمل كده، وبعدين دي داخلة تنام مش نايمة مع راجل يعني».

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استكملت «كارثة لما تاخد مهدئات وتصحى تلاقيك عملت مصيبة، وعلى فكرة غادة وغيرها من الفنانات لبسوا فساتين عريانة أكتر من قميص النوم ده في مهرجانات وأفلام ومحدش اتكلم».

وكشفت ريهام أن «غادة مؤخرًا كانت تمرّ بحالة اكتئاب شديد، وللأسف اللي بيدخل في دائرة المهدئات مش بيخرج منها».