حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها استعدادات قمة العشرين في هامبورج وفيضانات في اليابان، إضافة إلى عشرات القتلى في حادث انقلاب شاحنة بإفريقيا الوسطى.

1- اجتماع ثلاثي على هامش قمة العشرين لبحث الأزمة الأوكرانية

المستشارة الألمانية تصافح الرئيس الروسي - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن ستيفان شايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أن قادة ألمانيا وفرنسا وروسيا سوف يعقدون اجتماعا ثلاثيا على هامش قمة العشرين، لبحث آخر تطورات الأزمة الراهنة في أوكرانيا.

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2- إيطاليا تجدد دعوة الاتحاد الأوروبي إلى تقاسم عبء المهاجرين

عمليات انقاذ لمهاجرين أفارقة بالقرب من الشواطئ الايطالية (أ ف ب)

قال وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي إن بلاده لا يمكن أن تبقى الدولة الوحيدة في الاتحاد الاوروبي التي ترحب بالمهاجرين الذين يجري انقاذهم في عرض البحر المتوسط.

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3- بدء قمة بديلة لـ "مجموعة العشرين"

مسيرات مناهضة لقمة العشرين الكبار في هامبورج اليوم (أ ف ب)

بدأت القمة البديلة التي تضم منتقدي مجموعة العشرين "جي20" تحت اسم "قمة التضامن العالمي" في مدينة هامبورج الألمانية.

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4- انقلاب شاحنة في إفريقيا الوسطى يودي بحياة العشرات

حادث انقلاب شاحنة - أرشيفية (أ ف ب)

لقي 78 شخصًا على الأقل مصرعهم في حادث مروري أليم وقع بين مدينتي بامباري وإيبا في جمهورية إفريقيا الوسطى.

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5- الأمطار والفيضانات تجبر 400 ألف ياباني على النزوح

فيضانات وهطول أمطار في اليابان - أرشيفية (أ ف ب)

ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية أن الأمطار الغزيرة وفيضانات الأنهار في جنوب البلاد أجبرت حوالي 400 ألف شخص على النزوح من ديارهم.

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