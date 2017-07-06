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فيديو| شادي محمد: تصريحات شوبير عن حسام غالي «أى كلام»

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فيديو| شادي محمد: تصريحات شوبير عن حسام غالي «أى كلام» فيديو| شادي محمد: تصريحات شوبير عن حسام غالي «أى كلام»

التحرير

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علق شادي محمد، على تصريحات الإعلامي أحمد شوبير، بشأن صدام حسام غالي، قائد النادي الأهلي، مع حسام البدري مدرب الفريق، والتي قال خلالها أن اللاعب من المرشحين للمنافسة في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، مؤكدًا أنه سينجح باكتساح في حال ترشحه.

وانتقد «شادي»، خلال حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «الكرة والجماهير»، الذي يقدمه على قناة «الأهلي»، تصريحات شوبير، قائلًا «هي دي قيم الأهلي ومبادءه، ده لاعب لسه بيلعب وعنده ماتشات مهمة، ده إسمه رغى وهبل وأى كلام وخلاص، إيه اللي جاب الانتخابات للي حصل».

تصريحات شادي محمد

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تصريحات شوبير

 

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التحرير

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