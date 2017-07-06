بالفيديو.. إيهاب جلال يفجر مفاجأة: نعم الزمالك يفاوضني

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اعترف إيهاب جلال، المدير الفني لمصر المقاصة، بوجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك معه لتولي مهمة تدريب الفريق الأبيض، مشيرًا إلى أنه لا يعاني من أى مشكلات مع ناديه، فالأمر لا يتخطى بعض الاختلافات في وجهات النظر.

وأضاف «جلال»، خلال تصريحاته اليوم الأربعاء، لقناة «النيل للرياضة»، أنه لا يفضل الحديث في الأمر حاليًا، خاصة أن الزمالك يقوده حاليًا البرتغالي أوجوستو إيناسيو، ويمر بمرحلة حاسمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بضرورة تحقيقه للفوز على فريق أهلي طرابس الليبي، يوم الأحد المقبل.

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وعن المنتخب الأوليمبي، أوضح مدرب الفريق الفيومي أنه اعتذر عن عدم قبول المهمة على الهواء، لكنه لم يعتذر رسميًا حتى الآن.

وتغلب مصر للمقاصة، على الشرقية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.