أخبار عاجلة

القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين -
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والإنتاج الحربي -
سقوط لصوص مصنع الرخام بمنطقة شق الثعبان -
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

بالفيديو.. إيهاب جلال يفجر مفاجأة: نعم الزمالك يفاوضني

Google+ Print
بالفيديو.. إيهاب جلال يفجر مفاجأة: نعم الزمالك يفاوضني بالفيديو.. إيهاب جلال يفجر مفاجأة: نعم الزمالك يفاوضني

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

اعترف إيهاب جلال، المدير الفني لمصر المقاصة، بوجود مفاوضات من جانب نادي معه لتولي مهمة تدريب الفريق الأبيض، مشيرًا إلى أنه لا يعاني من أى مشكلات مع ناديه، فالأمر لا يتخطى بعض الاختلافات في وجهات النظر.

وأضاف «جلال»، خلال تصريحاته اليوم الأربعاء، لقناة «النيل للرياضة»، أنه لا يفضل الحديث في الأمر حاليًا، خاصة أن الزمالك يقوده حاليًا البرتغالي أوجوستو إيناسيو، ويمر بمرحلة حاسمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بضرورة تحقيقه للفوز على فريق أهلي طرابس الليبي، يوم الأحد المقبل.

شاهد أيضا

وعن الأوليمبي، أوضح مدرب الفريق الفيومي أنه اعتذر عن عدم قبول المهمة على الهواء، لكنه لم يعتذر رسميًا حتى الآن.

وتغلب للمقاصة، على الشرقية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا