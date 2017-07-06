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ترك لها عمرو سمير رسالة مؤثرة قبل رحيله.. من هي الإعلامية ماجدة عاصم؟

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ترك لها عمرو سمير رسالة مؤثرة قبل رحيله.. من هي الإعلامية ماجدة عاصم؟ ترك لها عمرو سمير رسالة مؤثرة قبل رحيله.. من هي الإعلامية ماجدة عاصم؟

التحرير

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في مفاجأة أثارت حزن الكثيرين، رحل الفنان الشاب عمرو سمير، بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء تواجده بإسبانيا، عن عمر يناهز 33 عاما، ومن المقرر أن تشيع جنازته، عقب عودة جثمانه إلى .

 

 

وكانت علاقة خاصة تجمع الفنان الشاب مع والدته الإعلامية ماجدة عاصم، فكان آخر "منشور" كتبة المذيع الراحل عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، رسالة لها، قال فيها: "بفرح جدًا لما حد يقولي إني متربّي وعندي أخلاق لأنك إنتي يا حبيبتي السبب في دا".

وأضاف: "حبك وحنانك وتفهمك وعقلك وقلبك اللي أد الدنيا هما السبب في دا.. يا رب أكون إديتك ولو جزء صغير من اللي اديتهولي يا كل الدنيا.. بحبك حب عمري ما هعرف أوصفه كل سنة وأمهاتكم بخير وبصحة وربنا يخليهم ليكو لو هما معاكو ويرحمهم ويجمعلهم في مكان أجمل لو هما معاها".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية بإصابة والدته بانهيار عصبي عقب علمها بوفاة ابنها.

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ويرصد "التحرير لايف" أبرز المعلومات عن الإعلامية ماجدة عاصم..

1_ تعتبر ماجدة عاصم أشهر مذيعات التليفزيون المصرى، فكان لها "ستايل" خاص جعلهما مختلفة عن باقى المذيعات الأخريات بجانب ملامحهما المصرية التى كانت تميزها.

2_شاركت بشخصيتها كمذيعة في فيلم "ليلة عسل" في عام 1990، ﺇﺧﺮاﺝ: محمد عبدالعزيز وﺗﺄﻟﻴﻒ وقصة وسيناريو حوار: منى الصاوي 

3_  كانت ماجدة عاصم من أشهر مذيعات الربط على شاشة التليفزيون.

4_تزوجت الإعلامية ماجدة عاصم من الفنان الكبير الراحل كرم مطاوع، ولكن تلك الزيجة لم تستمر طويلا، حيث طلقها قبل وفاته بشهر واحد عام 1996.

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التحرير

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