ستوريدج الأبرز.. 10 ضحايا بمذبحة ليفربول في الميركاتو

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بعد أن نجح نادي ليفربول الإنجليزي، بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، في التعاقد مع لاعب المنتخب الوطني، ونادي روما الإيطالي، محمد صلاح في صفقة وصلت قيمتها إلى 39 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي، والمحترفين العرب، وهي الصفقة التي لن تكون الأخيرة للريدز في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لما نشره موقع «ديلي ستار» البريطاني اليوم الأربعاء، يستعرض «التحرير» في التقرير التالي قائمة اللاعبين الذين قرر ليفربول الاستغناء عنهم قبل إنطلاق الموسم القادم.

- الحارس المجري آدم بوجدان.

- المدافع الإسباني ألبرتو مورينو.



- لاعب الوسط البرازيلي لوكاس ليفا.



-لاعب الوسط الإنجليزي كيفن ستيوارت.



- المدافع الإنجليزي أندريه ويسدوم.

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-المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج.

- المدافع الإنجليزي مامادو ساكو.

- المهاجم الصربي لازار ماركوفيتش.

- المدافع الإنجليزي جون فلاناجان.

- المدافع الإنجليزي كانور راندال.