نقابة الإعلاميين تناقش ضوابط قيد المشتغلين بالإذاعات والقنوات الخاصة

كتبت- هاجر حسني:

أكد حمدي الكنيسى نقيب الإعلاميين، أن النقابة ناقشت تطبيق المادة الأولى والخاصة بالرابطة القانونية التى تثبت ممارسة الإعلامي للمهنة "إذاعية أو تليفزيونية " وذلك بعد ملاحظة أن عددا من الإعلاميين بالقنوات و الإذاعات الخاصة لا يملكون عقوداً مع هذه الوسائل الإعلامية، وذلك مراعاة لظروف الزملاء الإعلاميين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين برئاسة نقيب الإعلاميين، اليوم الأربعاء، حيث استمعت إلى التفسير القانوني من المستشار الدكتور محمد الدمراداش، والذي أكد أن الرابطة القانونية بين الإعلامي والوسيلة الإعلامية المنصوص عليها فى قانون النقابة وطبقاً لقانون العمل المصري يمكن اثبتها بعدة اشكال منها العقود بين الطرفين أو المواد الإعلامية التى تثبت مشاركته بالعمل الإعلامي أو تكليفات العمل أو كشوف المرتبات بشكل منتظم، فضلا عن اشكال اخرى، وأن قانون انشاء النقابة اعطى اللجنة التأسيسية الحق في تحديد الضوابط التى تتأكد بها من ممارسة الإعلامي للمهنة.

كما ناقشت اللجنة - خلال الاجتماع - الاستعدادات الخاصة بتجهيز مقر النقابة، والتي تسعى للانتهاء منها قريباً رغم الصعوبات التى واجهت عمل اللجنة.