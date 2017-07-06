وكالة "تاس": شركة روسية تخطط لإنشاء مصنع لتجميع الدبابات في مصر

كتب - عبدالعظيم قنديل:

قالت وكالة "تاس" الروسية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن شركة "أورال فاجون زافود" الروسية، تعتزم إنشاء مصنع لتجميع دبابات برخصة روسية من طراز "تي- 90 أس" في مصر.

وذكرت شركة "أورال فاجون زافود" الروسية أن من بين أولوياتها العمل على أراضي الدول الأجنبية لخلق مرافق للصيانة المعقدة وإصلاح المعدات التى تم توفيرها من قبل، بما فى ذلك تنفيذ مشروعات لإقامة مشروعات مشتركة مع مقاولين أجانب.

وقالت الشركة في تقريرها السنوي: في قائمة الاتجاهات ذات الأولوية للتعاون العسكري التقني في 2017 بند يشير إلى العمل على مشروع إنشاء شركة مرخصة لتجميع دبابات من طراز "تي-90" من قبل العميل "818 "، وهو رقم مخصص لمصر بموجب معايير الدولة الروسية.

وتعتزم الشركة أيضا إنشاء مرافق صيانة وإصلاح للدبابة "تي-90" في الكويت والجزائر، علاوة على تحديث منتجاتها الدفاعية في أرمينيا وبيلاروسيا، وذلك حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية.

كما أشار التقرير إلى أن روسيا وقعت عام 2006 عقدا لتوريد حوالي 1000 دبابة من طراز " تي -90 إس"، إلى الهند، شرط أن يتم إنتاج 470 دبابة منها في المصانع الروسية، أما الباقية فسيتم تجميعها في الهند بموجب الترخيص الروسي.

وتعتبر دبابة "تي - 90 إم إس" نسخة مطورة من دبابة "تي-90"، حيث تعتقد الشركات المصنعة أن هذا النموذج يتمتع بآفاق وخصائص مميزة في سوق السلاح في الشرق الأوسط، فهي تمتلك محرك ودرع ورشاش قوى، ويبلغ وزنها 48 طنا، وطولها 9530 ملم، وعرضها 3780 ملم ، وارتفاعها 2228 ملم، وتتميز بتوفير الحماية من غالبية أنواع القذائف المضادة للدبابات، فهي مزودة بمنظومة الإسكات الإلكتروني البصري من طراز "شتورا"، الذي يُفعَّل عند استهدافها بصاروخ موجه مضاد للدروع، عبر إشارات كاذبة تخدع الصاروخ وتغير مساره.