دبلوماسي روسي: يجب استبعاد فكرة القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية
دبلوماسي روسي: يجب استبعاد فكرة القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية
11:47 م الأربعاء 05 يوليه 2017
فلاديمير سافرونكوف
نيويورك - (أ ش أ):
قال فلاديمير سافرونكوف، نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، مساء الأربعاء، إن موسكو تدعم إجراء حوار مع بيونج يانج وسول، مشددا على أنه لا ينبغي بحث استخدام القوة العسكرية ضدها.
وأضاف سافرونكوف - خلال تصريح أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية - "أنه يجب استبعاد إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية لحل مشكلات شبه الجزيرة الكورية ونعبر عن دعمنا لفكرة إجراء حوار ومشاورات بين كويا الشمالية وكوريا الجنوبية".
وأضاف أن المحاولات الرامية لخنق كوريا الشمالية اقتصاديا "غير مقبولة" وأن العقوبات لن تحل القضية، داعياً إلى وقف نشر نظام دفاعي صاروخي أمريكي في كوريا الجنوبية.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت - في وقت ساق اليوم - خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، عن استعدادها لاستخدام جميع الوسائل المتوفرة لديها، بما في ذلك القوة العسكرية، لضمان أمنها في وجه تهديدات كوريا الشمالية.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
موسكو: لا اتفاق نهائي على مناطق تخفيف التصعيد في سوريا
-
ترامب يتهم بكين بتقويض جهود واشنطن في مواجهة كوريا الشمالية
-
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم بشأن كوريا الشمالية
-
"البنتاجون": مستعدون للدفاع عن أنفسنا وحلفائنا ضد التهديد الكوري
إعلان
إعلان