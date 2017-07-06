دبلوماسي روسي: يجب استبعاد فكرة القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية

نيويورك - (أ ش أ):

قال فلاديمير سافرونكوف، نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، مساء الأربعاء، إن موسكو تدعم إجراء حوار مع بيونج يانج وسول، مشددا على أنه لا ينبغي بحث استخدام القوة العسكرية ضدها.

وأضاف سافرونكوف - خلال تصريح أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية - "أنه يجب استبعاد إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية لحل مشكلات شبه الجزيرة الكورية ونعبر عن دعمنا لفكرة إجراء حوار ومشاورات بين كويا الشمالية وكوريا الجنوبية".

وأضاف أن المحاولات الرامية لخنق كوريا الشمالية اقتصاديا "غير مقبولة" وأن العقوبات لن تحل القضية، داعياً إلى وقف نشر نظام دفاعي صاروخي أمريكي في كوريا الجنوبية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت - في وقت ساق اليوم - خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، عن استعدادها لاستخدام جميع الوسائل المتوفرة لديها، بما في ذلك القوة العسكرية، لضمان أمنها في وجه تهديدات كوريا الشمالية.