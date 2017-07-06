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حفتر يعلن تحرير بنغازي بالكامل من الجهاديين

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مصراوي Masrawy

حفتر يعلن تحرير بنغازي بالكامل من الجهاديين

11:38 م الأربعاء 05 يوليه 2017

حفتر يعلن تحرير بنغازي بالكامل من الجهاديين

المشير خليفة حفتر

طرابلس - (أ ف ب):

أعلن المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا، مساء الأربعاء تحرير مدينة بنغازي بالكامل من الجهاديين بعد أكثر من ثلاث سنوات من المعارك الدامية.

وقال حفتر في خطاب عبر التلفزيون موجه إلى الشعب الليبي "بعد كفاح متواصل ضد الإرهاب وأعوانه، دام أكثر من ثلاث سنوات متتالية تزف إليك اليوم قواتك المسلحة بشرى تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب، تحريرًا كاملا غير منقوص، وتعلن انتصار جيشك الوطني في معركة الكرامة ضد الإرهاب".

وأضاف أن بنغازي تدخل ابتداء من اليوم عهدًا جديدًا من الأمن والسلام والتصالح والوئام والبناء والعمار والعودة إلى الديار بعد أن كسرنا قيود القهر والذل وحواجز الخوف والرعب التي سعى الإرهاب إلى بنائها في نفوسنا".

وشكر حفتر بهذه المناسبة التاريخية الدول الشقيقة والصديقة على مساندتها لنا ووقوفها إلى جانبنا.

وأتى خطاب حفتر بعيد ساعات من إعلان قواته انتهاء العمليات العسكرية في حي سوق الحوت وإحراز تقدم في حي الصابري حيث كان الجهاديون محاصرين.

وبدأت قوات حفتر منذ ربيع 2014 حربا بلا هوادة في بنغازي ضد فصائل إسلامية بينها بالخصوص ما يعرف ب "مجلس ثوار بنغازي" وهو تحالف لمجموعات إسلامية بينها تنظيم "داعش" وانصار الشريعة.

وتشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 حالة من الفوضى.

وتتنازع السلطة في البلاد جهتان هما حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دوليا وسلطات شرق ليبيا غير المعترف بها دوليا والمرتبطة بالمشير حفتر.

هذا المحتوى من

AFP

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