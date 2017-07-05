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أديب: «قطر عاملة زي المطلقة اللي جوزها قالها في ستين داهية»

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أديب: «قطر عاملة زي المطلقة اللي جوزها قالها في ستين داهية» أديب: «قطر عاملة زي المطلقة اللي جوزها قالها في ستين داهية»

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدول الأربعة المقاطعة لقطر صرحت بأنه «فلتنتهي قطر على نار هادئة»، مستكملًا «أنه الفراق.. وكأن واحدة اتطلقت والراجل بتاعها مرحش نزل على ركبه عشان ترجع، لأ ده قالها في ستين داهية».

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «on e»، «الوقت مش في مصلحة قطر خالص، ولا يوجد متضرر سوى الدوحة، كل يوم مليارات بتضيع، والريال قيمته بتنزل، ومشاكل في الغاز، وضغوط من كل جانب».

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تابع: «موقف الدولة المقاطعة ثابت جدًا، وأنه لا عودة طالما هناك رفض، وموقف قطر زي الزفت وكل يوم الموضوع بيتصاعد».

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التحرير

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