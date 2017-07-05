إبراهيم عيسى: لهذه الأسباب نجح السقا وفشل هنيدي ورمضان

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قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، الأربعاء، إن «أكثر من 97% من مسلسلات رمضان لم يقرأها منتجوها وكذلك المخرجين والممثلين، وكانت تُكتب خلال التصوير»، لافتًا إلى أن أحمد السبكي أحيا السينما المصرية لمدة 4 سنوات في وقت توقف فيه المنتجون عن تصوير أعمالهم، وعقب: «صناعة السينما ستدخل في منطقة معتمة، وإذا لم تحدث إيقاظة سيصبح الأمر مسألة وقت، لأنه لا مصر دون فن».

وتطرق عيسى للحديث عن أفلام موسم عيد الفطر، قائلًا: «هروب اضطراري عامل من يوم الوقفة حتى الآن 33 مليون، وهذا رقم غير مسبوق بالنسبة للسينما في فترة 10 أيام، ولكن طبقًا لأسعار التذاكر في تاريخ السينما فأن (سر طاقية الإخفاء) و(أبي فوق الشجرة) و(خاللي بالك من زيزو) هم الأعلى إيراد، لو أسعار التذاكر تحسب بطريقة مختلفة نقول إن (هبوط اضطراري) أعلى إيراد، ونحن في صيف وقد يكون أول فيلم مصري يتجاوز 50 مليون، بعد أحمد حلمي العام الماضي كان أول فيلم مصري يتجاوز 40 مليون».

أضاف عيسى، في برنامجه «لدي أقوال أخرى»، عبر إذاعة «نجوم إف إم»: «(هبوط اضطراري) دليل على نجاح كبير للسقا، رغم أن مسلسله (الحصان الأسود) لم ينجح في رمضان، ونجاح أمير كرارة اللي ظهر في (كلبش) بشكل رائع، وهذا النجاح يُنسب بالدرجة الأكبر لمحمد السبكي، منتج الفيلم، فهو أول فيلم يقدمه بتكلفة عالية، فحقق نجاح كبير، فمعناه أن كل جنيه وضعه في الفيلم كان يعرف أين يضعه».

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أردف: «في الترتيب الثاني، يأتي (تصبح على خير) للفنان تامر حسني، حيث تخطي الـ21 مليون، والفارق بينه وبين الأول 12 مليون جنيه، ولذلك أقول مفيش منافس لـ(هروب اضطراري)».

استكمل: «ونأتي لحالة سقوط وتهاوي شديد جدًا لمحمد رمضان، اللي جاء في المركز الثالث، واللي مش محصل ثلث الإيرادات، هو ناشط على السوشيال ميديا في فكرة الأعلى أجرًا، ولكن في أخر فيلمين له ليس الأعلى إيرادًا».

واصل: «يليه (عنتر ابن ابن ابن شداد)، ومحمد هنيدي أخطأ خطئًا كبيرًا جدًا بالابتعاد عن عمر طاهر كمؤلف وسيناريست بعد (يوم مالوش لازمة)، كان لازم يكمل معهم ليُكمل تجربة ويصعد بها، كل ممثل يعتقد أنه سبب النجاح الوحيد وأنه مش محتاج شريك أو داعم في النجاح يفشل وحده».