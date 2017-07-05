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وزير التعليم العالي: بدء التسجيل بالتنسيق بعد 48 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية

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وزير التعليم العالي: بدء التسجيل بالتنسيق بعد 48 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية وزير التعليم العالي: بدء التسجيل بالتنسيق بعد 48 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية

التحرير

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المقرر بدء تسجيل رغبات المرحلة الأولى بالتنسيق عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ48 ساعة، والمقرر إعلانها يوم 20 يوليو المقبل حسبما أكد مجلس الوزاء.

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وأضاف الوزير، أن الوزارة ومكتب التنسيق لم يستشفا أي توقعات للحدود الدنيا أو حدود القبول بشرائح معينة بالكليات، اعتمادًا على النتيجة العشوائية التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم، ولا يمكن توقع أي رقم أو نسبة مئوية، وكل ما ينشر في هذا السياق غير صحيح، مضيفًا أن مكتب التنسيق سيبدأ عمله حتى خلال أيام الأعياد وأيام الإجازات الرسمية.

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التحرير

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