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"تنشيط السياحة" تعتمد 10 مليون جنيه لتنفيذ حملة ترويجية لشرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

"تنشيط السياحة" تعتمد 10 مليون جنيه لتنفيذ حملة ترويجية لشرم الشيخ

11:23 م الأربعاء 05 يوليو 2017

احد فنادق شرم الشيخ

كتب- مصطفى المنشاوي:

أعتمد مجلس إدارة هيئة التنشيط السياحي، في اجتماعه برئاسة هشام الدميري، تخصيص مبلغ 10 مليون جنيه لتنفيذ حملة ترويجية تستغرق ٦ أشهر من تاريخ البدء لمدينة شرم الشيخ، وذلك بناء على توجيهات يحيى راشد وزير السياحة.

وقال هشام الدميري رئيس الهيئة، إن هذا يأتي في إطار خطة عمل الوزارة لزيادة الحركة السياحية الوافدة للمدينة، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ سيتم تخصيصه من المبلغ الإجمالي للحملة الترويجية للمقصد السياحي المصري.

واَضاف الدميري، أنه التقى مجموعة من مستثمري جنوب سيناء منهم، هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء،وناصر عبداللطيف، ونادر هشام علي، وعمرو بدر عضو مجلس إدارة الهيئة، بحضور محافظ جنوب سيناء اللواء ا.ح خالد فودة، لمناقشة الآلية والتصور النهائي للحملة، وتحديد الأسواق المستهدفة منها، وذلك لعرضها و مناقشتها مع شركة الدعاية "JWT" للبدء في تنفيذها بأقصى سرعة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه دعا المستثمرين بعد ذلك إلى حضور اجتماع مجلس إدارة الهيئة، حيث قاموا بعرض رؤيتهم في الأمور المتعلقة بالتسويق للمنتج السياحي المصري و خاصة في مدينة شرم الشيخ و ذلك نتيجة ضعف الاقبال السياحي عليها في السنوات الأخيرة بسبب غياب السائحين الروس و الإنجليز، والذين كانا يمثلا السوقين الرئيسيين لها.

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