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حفتر يؤكد تحرير بنغازي من الإرهاب: عهد جديد من الأمن السلام

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مصراوي Masrawy

حفتر يؤكد تحرير بنغازي من الإرهاب: عهد جديد من الأمن السلام

11:31 م الأربعاء 05 يوليه 2017

حفتر يؤكد تحرير بنغازي من الإرهاب: عهد جديد من الأمن السلام

المشير خليفة حفتر

بنغازي - (د ب أ)

أكد، اليوم الأربعاء، المشير خليفة حفتر الذي عينه مجلس النواب قائدا عاما لـ" الجيش الوطني الليبي" تحرير مدينة بنغازي شرقي ليبيا بأكملها.

وقال حفتر في بيان: "قدّم الجيش الوطني أرواحه ودماءه، ليحيى الوطن حراً أبياً، ويعيش المواطن كريماً في أرضه وسيداً عليها"، مشيرا إلى تضحيات القوات المسلحة التي قتلت منها "قوافل" في حرب دامت أكثر من ثلاث سنوات متتالية.

وذكر حفتر أن القوات المسلحة تعلن " انتصار الجيش الوطني في معركة الكرامة ضد الإرهاب" لتدخل بنغازي في عهد جديد من الأمن والسلام ، بعد التغلب على حواجز الظلم والخوف التي سعى الإرهاب إلى بنائها، معربا عن أمله في أن " نرسم معاً بإرادتنا الحرة طريقنا نحو المستقبل".

وتقدمت "القوات المسلحة العربية الليبية" بالتهنئة إلى الشعب الليبي في كافة أرجاء ليبيا، وبالتحية إلى الجنود والقوى المساندة لهم، و"بخالص الشكر والتقدير للدول الشقيقة والصديقة على مساندتها لنا ووقوفها إلى جانبنا".

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