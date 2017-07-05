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مصرع 78 شخصًا جراء انقلاب شاحنة في إفريقيا الوسطى

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مصراوي Masrawy

مصرع 78 شخصًا جراء انقلاب شاحنة في إفريقيا الوسطى

11:28 م الأربعاء 05 يوليه 2017

مصرع 78 شخصًا جراء انقلاب شاحنة في إفريقيا الوسطى

أرشيفية

بانجي - (أ ش أ):

لقي 78 شخصًا على الأقل مصرعهم، الأربعاء، في حادث مروري أليم وقع بين مدينتي بامباري وإيبا في جمهورية إفريقيا الوسطى.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن موقع "إفريقيا نيوز الإخباري" قوله إن الشاحنة كانت تقل تجارًا إلى سوق المدينة انقلبت قرب بامباري، ما أدى إلى مقتل 78 مواطنًا.

من جهته، أكد موظف في بعثة منظمة "أطباء بلا حدود" أن 60 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفى نفسه.

من جانبه، أفاد مصدر طبي بأن حوالي 59 شخصًا ممن لقوا حتفهم نقلوا إلى المستشفى المحلي، بينما تم تسليم 18 جثمانا آخرين إلى ذويهم.

بدوره، قال شرطي محلي إن معظم الضحايا هم من الذكور، ولا يزال عدد من الجرحى في وضع حرج للغاية، وأضاف أن السلطات فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث، مرجحة أنه ناجم عن "مشاكل فنية أو اكتظاظ الشاحنة".

يذكر أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه في البلاد التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، مما يضطر المواطنين للسفر في الشاحنات المكتظة.

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