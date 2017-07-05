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"مكرم": "لايزال هناك بذاءات تعرض على الشاشة.. ورمضان المقبل لن نتساهل مع أحد" ​

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مصراوي Masrawy

"مكرم": "لايزال هناك بذاءات تعرض على الشاشة.. ورمضان المقبل لن نتساهل مع أحد" ​

11:09 م الأربعاء 05 يوليو 2017

مكرم محمد أحمد

كتبت- هاجر حسني:

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالرغم من غرامة 200 ألف جنية، إلا أنه لايزال هناك أيضا بذاءات تعرض على الشاشة.

وأضاف رئيس المجلس في تصريحات صحفية على هامش اجتماع المجلس اليوم الأربعاء، إن "رمضان المقبل لن نتساهل مع أحد، ونوصي القائمين على صناعة الأعمال الفنية بإنهائها قبل رمضان حتي تستطيع اللجان المشاهدة من تقييم المستوى الفني".

وأكد "مكرم" أن المجلس لا يتدخل في حرية الابداع، لم يطبق أية عقوبات على الأعمال السابقة، مشيرًا إلى أنه أرسل برقيات شكر لقنوات "المحور ودريم و DMC" لالتزامها بالمعايير التي أوصى بها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشددًا أن مهمة المجلس أخلاقية وليست سياسية.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر بيانا حول مجُمل أعمال لجنة الرصد والتقييم للأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان الماضي.

وأكد المجلس، أن سبعة أعمال درامية فقط، التزمت بالإبداع والرقى الإنتاجي والأداء التمثيلي والفني المميز للفنانين فضلاً عن جودة السيناريو والإخراج والموسيقى التصويرية وكذلك الإبداع الروائي، من إجمالي 39 مسلسل.

وأوضح المجلس أن اللجنة رصدت تجاوزات شديدة ظهرت بوضوح فى 32 مسلسل عرضت على القنوات المختلفة تمثلت فى بعض المشاهد المختلفة لتقاليد المجتمع ومعايييره الاجتماعية والأخلاقية، وتجاوز فى الالفاظ المستخدمة والاستعانة بالسباب والشتائم الواضحة والصريحة، فضلا عن تدنى الحوار أحياناً الى المستوى السوقى بما يؤثر على ثقافة المجتمع.

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