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بالصور.. إصابة ٤ موظفين في حريق بغرفة مخازن محافظة المنيا

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إصابة ٤ موظفين في حريق بغرفة مخازن محافظة المنيا

11:04 م الأربعاء 05 يوليو 2017

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المنيا ريمون الراوي

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، السيطرة على حريق محدود داخل إحدى الغرف الملحقة بالمخزن العمومي بمبنى ديوان عام المحافظة.

وقال اللواء نبيل منصور، سكرتير عام المحافظة، إن الحريق أسفر عن إصابة 4 من موظفي الأمن بحالات اختناق، نقلتهم الإسعاف للمستشفى لتلقي العلاج، وخرجوا بعد استقرار حالتهم الصحية.

وأضاف "منصور" أن الحريق تسبب في تلف جزئي بإحدى ماكينات التصوير إلى جانب احتراق "2 بطانية" ومجموعة من الورق الدشت, مشيرًا إلى السيطرة على الحريق من خلال قوات الحماية المدنية.

ورجح سكرتير عام المحافظة، أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وجارٍ استدعاء المعمل الجنائي للتأكد من ذلك.

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