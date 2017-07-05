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عباس: دور فرنسا مهم لتحقيق السلام في المنطقة

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مصراوي Masrawy

عباس: دور فرنسا مهم لتحقيق السلام في المنطقة

10:58 م الأربعاء 05 يوليو 2017

عباس: دور فرنسا مهم لتحقيق السلام في المنطقة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

باريس - (أ ش أ):

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فرنسا إلى مواصلة دورها منفردة، وفي إطار الاتحاد الأوروبي، لدعم جهود تحقيق السلام في المنطقة.

وقال عباس - في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء: "نود أن نؤكد أهمية دور فرنسا في دعم جهود تحقيق السلام في منطقتنا. لقد ساعدت المبادرة الفرنسية العام الماضي، في عقد مؤتمر باريس في مطلع هذا العام بحضور 70 دولة، وفي إظهار الدور الكبير للدبلوماسية الفرنسية، وقد دعوت الرئيس ماكرون إلى مواصلة فرنسا دورها منفردة، وفي إطار الاتحاد الأوروبي، بناء على توصيات اجتماع يناير".

وأضاف: "إن خيارنا هو حل الدولتين على حدود عام 1967، وأن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، ويحصل شعبنا على حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية، وحل جميع قضايا الوضع الدائم، وفق قرارات الشرعية الدولية كافة، ومبادرة السلام العربية".

وأكد :" أطلعت الرئيس ماكرون على أخر الجهود الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ، لصنع السلام بيننا وبين إسرائيل ، وتأكيد الجانب الفلسطيني على رغبته في التعاون مع الرئيس ترامب لإتمام عقد صفقة تاريخية للسلام وفق حل الدولتين ولا زلنا في انتظار الرد الإسرائيلي".

وأدان الرئيس الفلسطيني الإرهاب أياً كان شكله ومصدره، مؤكدا دعم فلسطين لكل جهد دولي وإقليمي لاجتثاثه من المنطقة والعالم، مؤكدا أن دولة فلسطين جزء من هذا الجهد الدولي الجماعي في محاربة الإرهاب والتطرف بأشكاله كافة.

وأشاد عباس بالمساعدات التي تقدمها فرنسا لدعم بناء مؤسسات الدولة والبنية التحتية في فلسطين، مشيرا إلى أن توقيع اتفاقية مبادرة إنشاء المدرسة الفرنسية الدولية في رام الله، باعتباره دليل على الاهتمام المتبادل بتمتين العلاقات الثقافية بين البلدين.

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