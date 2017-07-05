بالفيديو.. احتفالات جنونية للاعبي الداخلية بالبقاء في الممتاز

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احتفل لاعبو فريق الداخلية، بطريقة جنونية، بعد انتهاء مباراتهم أمام طنطا، اليوم الأربعاء، وضمان البقاء في الدوري الممتاز، وقاموا بالهتاف لمدربهم علاء عبد العال.

وخطف فريق الداخلية بطاقة البقاء الأخيرة، بدوري الأضواء، بعد تغلبه على ضيفه طنطا، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب «الشرطة»، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة بالمسابقة.

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بهذه النتيجة حسم الداخلية بقاءه في الممتاز، حيث رفع رصيده إلى 31 نقطة، ولم يشفع لأسوان فوزه على وادي دجلة بهدفين دون رد، حيث وصل رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ16.