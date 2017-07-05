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قبل الوداع.. الشرقية يسقط أمام المقاصة بهدفين

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قبل الوداع.. الشرقية يسقط أمام المقاصة بهدفين قبل الوداع.. الشرقية يسقط أمام المقاصة بهدفين

التحرير

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تلقى فريق الشرقية هزيمة جديدة أمام نظيره للمقاصة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

تقدم الفريق الفيومي في الدقيقة الـ15، عن طريق اللاعب أحمد فوزي، قبل أن يضيف محمود حمادة الهدف الثاني في الدقيقة 29، ثم قلص أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 47 عن طريق حسام حسن من ركلة جزاء. 

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بهذه النتيجة رفع المقاصة رصيده إلى النقطة 74 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الشرقية عند النقطة 23 في المركز الأخير. 

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التحرير

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