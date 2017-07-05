وزير خارجية البحرين: "التعاون الخليجي" يبحث إجراءات ضد قطر عند اجتماعه

القاهرة - (أ ش أ)

قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد الخليفة ، في رده على سؤال عما اذا كان مجلس التعاون الخليجي سيتاخذ إجراءات ضد قطر ، " إن المجلس سيبحث هذا الموضوع عندما يجتمع، لافتا أن اجتماع اليوم،هو لقاء تنسيقي يعقب الرد السلبي القطري على المطالب التى تقدمنا به لأمير الكويت وأيضا قرارتنا لا تتخذ بسرعة وخصوصا وأن قرارات مثل تلك هى مهمة جدا وتؤثر على الموقف .

وأضاف وزير الخارجية البحريني ، خلال مؤتمر صحفي عقده وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين والامارات بالقاهرة، أن كل شيئ سيكون فى وقته وسيكون مدروسا من كل الحوانب.

وأوضح ، أن المبادئ الستة التي تضمنها البيان المشترك للدول الأربع هي مبادئ واضحة ليس فقط بالنسبة لهذه الدول بل العالم اجمع

مشيرا إلى اننا نقوم بالدور الذي يخصنا كجزء من هذا العالم في مواجهة "إرهاب داعش" ومواجهة الإرهاب الذي يأتي من ايران ،وأمورا كثيرة.

واكد الوزير ، ان جماعة الأخوان اضروا بمصر أيما ضرر واستباحوا دماء الشعب المصري واضروا وتامروا على دولنا وعلى هذا الاساس نعتبرهم جماعة إرهابية " واى احد يبدى التعاطف معهم او يتعاطف معهم سيحاكم على هذا الاساس.