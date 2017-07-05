"مفتش الصحة": شبهة جنائية وراء وفاة "عجوز السويس"

السويس - حسام الدين أحمد:

كشف مفتش الصحة في السويس، شبهة جنائية في وفاة عجوز، ورفض تسليم أسرتها تصريح بدفنها، وأبلغ الشرطة التي أكدت شكوكه وحررت محضرًا بالواقعة.

كان اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من مأمور قسم الأربعين، يفيد بوجود شبهة جنائية في وفاة سيدة، بعدما ناظر الجثة ووجد كدمات وجروح بجسدها.

وقال الدكتور صدقي سيدهم، مفتش الصحة في السويس، في تصريح لـ "مصراوي" إن أسرة السيدة "خيرية.أ" 60 سنة طلبت إصدار تصريح بدفن جثتها بعد وفاتها، ولكن بالكشف عليها وجدت إصابة في فروة الرأس، وكدمة أسفل العين، والرقبة، وفي أنحاء متفرقة بالجسم".

وأشار "سيدهم" إلى أنه جود آثار دماء حديثة على الأرض، فقرر إبلاغ العميد محمد عامر، مأمور قسم الأربعين بالواقعة.

وأضاف مفتش الصحة: "توجهت قوة من مباحث السويس، للمنزل وسألت الأسرة عن سبب الوفاة، وادعوا أنها وفاة طبيعية وأنها اصطدمت بالأثاث قبل وفاتها".

وأخطر قسم الأربعين النيابة التي قررت نقل الجثة لمشرحة السويس، لتبقى تحت تصرفها سواء تقرر التصريح بالدفن، أو تشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعي، لتحديد سبب الوفاة.