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فيديو| صدمة «الغيطي» بعد تلقيه خبر وفاة عمرو سمير

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فيديو| صدمة «الغيطي» بعد تلقيه خبر وفاة عمرو سمير فيديو| صدمة «الغيطي» بعد تلقيه خبر وفاة عمرو سمير

التحرير

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تلقى الإعلامي محمد الغيطي، على الهواء، خبر وفاة الفنان والمذيع الشاب عمرو سمير، إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز 33 عامًا، حيث أبدى أسفه بشدة.

وأضاف الغيطي، خلال تقديمه برنامجه «صح النوم»، عبر فضائية «ltc»: «عمرو صديق عزيز، وكان بمثابة أخويا الصغير، توفى في إسبانيا، كان شابا واعدا جدًا، مذيع رائع، وممثل ومخرج».

تابع: «عمرو كان من أكثر الإعلاميين الشباب أخلاقًا وتربيةً وثقافةً، مستقبله كان مُبشِرا جدًا، وكان متميزًا للغاية، والله إن القلب ليحزن، وأعزي والدته الإعلامية ماجدة عاصم».

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وبدا «الغيطي» متأثرًا للغاية عقب معرفته بخبر رحيل الفنان الشاب، حتى إنه لم يستطيع إكمال الفقرة وخرج لفاصل اضطراري.

شارك عمرو سمير في عدة أعمال فنية أبرزها فيلم «عودة الندلة»، مع النجمة عبلة كامل، وبعض المسلسلات الأخرى منها «شط إسكندرية، جدار القلب، ومزاج الخير».

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التحرير

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