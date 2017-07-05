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فيديو| «القومي للسكر»: أكثر من 8 ملايين مصري مصابون بـ«السكر»

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فيديو| «القومي للسكر»: أكثر من 8 ملايين مصري مصابون بـ«السكر» فيديو| «القومي للسكر»: أكثر من 8 ملايين مصري مصابون بـ«السكر»

التحرير

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علق  الدكتور هشام الحفناوي، عميد المعهد القومي للسكر، على الدراسة التي تؤكد بأن هناك 8 ملايين مصري مصابون بمرض «السكر»، موضحًا أن العدد أكبر من ذلك بكثير، حيث إن 50% من المصابين بالسكر لم يخضعوا للكشف والتحاليل حتى الآن، مناشدًا المواطنين بضرورة إجراء تحاليل طبية للاطمئنان على صحتهم.

وأضاف الحفناوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «تن»، أن أمام مشكلة كبيرة في مرض السكر، حيث إنها في المرتبة الثامنة ما بين دول العالم في نسبة الإصابة بمرض السكر، ويجب أن يعود المصريون لتناول الوجبات الصحية.

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وأشار إلى أن أي طعام يتناوله الإنسان يتحول إلى سكر في الجسم، حتى لو لم يأكل الإنسان أي أكلات بها سكر، فيجب تناول الغداء الصحي الذي فيه سعرات حرارية أقل.

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التحرير

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