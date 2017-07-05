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محلل سعودي: حصار قطر لن يأتي بنتائج

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محلل سعودي: حصار قطر لن يأتي بنتائج محلل سعودي: حصار قطر لن يأتي بنتائج

التحرير

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قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، غازي زين المدني، مساء الأربعاء، إنه «لا يرى الحصار السياسي والاقتصادي والتجاري على قطر سيأتي بأي نتائج أو أي جدوى، حيث إن قطر خرجت عن القانون والأمن الدولي، ولو كانت تلك الإجراءات ستؤثر بالفعل على قطر ستأخذ وقتًا طويلًا».

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أضاف المدني، خلال حواره ببرنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية «ten»، أن الدول الأربع، ( والسعودية والإمارات والبحرين)، أعطت قطر أكبر من حجمها، متابعًا: «قطر دويلة قد فندق من فنادق القاهرة، بل أن عدد سكان الجيزة في مصر أكبر من عدد سكان قطر، وتعطي نفسها أكبر من حجمها، وبعض الدولة تعطيها حجما أكبر منها».

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التحرير

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