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ضبط سيدة وأشقائها لخطفهم شابًا والتحرش به في الإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

ضبط سيدة وأشقائها لخطفهم شابًا والتحرش به في الإسماعيلية

10:33 م الأربعاء 05 يوليو 2017

ضبط سيدة وأشقائها لخطفهم شابًا والتحرش به في الإسماعيلية

المتهمين

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، "م.م"، سيدة وأشقائها وآخرين، اختطفوا شخصًا وصوروه عاريًا، وتحرشوا به، وأجبروه على ارتداء بدلة رقص، والتوقيع على إيصالات أمانة.

كان اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا بورود بلاغ من أهل المعتدى عليه، باختطاف "م.ص"، 29 عامًا بمعرفة أشخاص مجهولين.

وعثرت قوات الأمن على الشخص المختطف، والذي قال خلال تحقيقات المباحث، إنه اتفق مع عشيقته على ممارسة الرذيلة، وأنها استدرجته إلى إحدى "الشقق"، وهناك اكتشف وجود أشقائها، الذين اعتدوا عليه وقيدوه وسرقوا هاتفه المحمول، لإزالة الصور التي تجمعه مع شقيقتهم، وكان يبتزها بها خلال الفترة الماضية.

وأضاف المجني عليه، أنهم أجبروه على ارتداء بدلة رقص والتوقيع على إيصالات أمانة، ووضع عصا في مكان حساس بجسده، وصوروه عاريًا،، لكي يكف عن ابتزاز شقيقتهم وإلا ينشرون صوره الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ضبطت قوات الأمن السيدة عشيقة المتهم وتدعى "م.م" وأشقائها الثلاثة "ال" و"ن" و"ط" والمتهمين "م.ا" و"أ.ك"، لاشتراكهم في واقعة تصوير المجني عليه بعد تجريده من ملابسه.

حُرر محضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت التحقيقات.

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