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الولايات المتحدة تجدد دعمها لمساعي الكويت لتجاوز الأزمة القطرية

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مصراوي Masrawy

الولايات المتحدة تجدد دعمها لمساعي الكويت لتجاوز الأزمة القطرية

10:15 م الأربعاء 05 يوليو 2017

الولايات المتحدة تجدد دعمها لمساعي الكويت لتجاوز الأزمة القطرية

ريكس تيلرسون

الكويت - (د ب ا)

جدد وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون،دعم بلاده لمساعي امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لتجاوز الأزمة الراهنة في منطقة الخليج.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه تيلرسون مساء اليوم الأربعاء مع أمير الكويت، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وبحسب وكالة كونا، جرى، خلال الاتصال الهاتفي ، بحث أخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية ، وجدد تيلرسون دعم الولايات المتحدة لمساعي أمير الكويت لتجاوز الازمة الراهنة في المنطقة.

يذكر أن دولة الكويت سلمت رد قطر على مطالب ومصر والبحرين والإمارات ، التي قطعت علاقاتها مع الدوحة متهمة ايأها بدعم" الإرهاب ". وتنفي قطر هذا الاتهام.

ووصف وزراء خارجية الدول الأربع، في بيان عقب اجتماعهم بالقاهرة اليوم الأربعاء ، الرد القطري بأنه "سلبي ويفتقر إلى الجدية".

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