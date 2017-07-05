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المصري يعلن عن التعاقد مع أفريقي سوبر خلال أيام

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المصري يعلن عن التعاقد مع أفريقي سوبر خلال أيام المصري يعلن عن التعاقد مع أفريقي سوبر خلال أيام

التحرير

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استقرت لجنة التعاقدات بالنادي المصري علي الصفقات الجديدة التي ستنضم لصفوف الفريق مطلع الموسم المقبل.

وعلم «التحرير» من مصادر داخل لنادي البورسعيدي، أن لجنة التعاقدات بقيادة محمد قابيل وإبراهيم حسن، استقرت علي أكثر من لاعب إفريقي للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسيتم الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة بعد توقيع الرسمي.

ورفض المصدر الكشف عن أسماء الصفقات واكتفى بالتأكيد أن من بينهم لاعب سوبر بأحد المنتخبات الإفريقية الكبيرة.

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وكشف المصدر أن مسؤولي النادي المصري اتفقوا مع بعض اللاعبين المحليين المميزين بأندية الدوري العام ودوري الدرجة الثانية، ويتبقي الاتفاق مع أنديتهم، وسوف يتم الإعلان عن جميع الصفقات عقب مباراة الإنتاج الحربي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

 

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التحرير

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