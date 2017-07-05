فيديو| مرتضى يعلن منافذ بيع تذاكر مباراة الزمالك وأهلي طرابلس

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أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن منافذ بيع تذاكر مباراة فريقه أمام أهلي طرابلس الليبي، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب «برج العرب»

وجاءت المنافذ التي أعلن عنها رئيس القلعة البيضاء كالتالي:

نادي سموحة بالاسكندرية.

ممر الملك فاروق بشارع جامعة الدول العربية.

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وأوضح «منصور»، أن التذاكر سيتم طرحها بدءًا من غد للخميس وحتنى يوم المباراة، مشيرًا إلى أن سعر التذكرة سيكون 50 جنيهًا، على أن يسمح لكل فرد بشراء واحدة فقط.

وشدد مرتضى، على عدم بيع التذاكر لأفرد رابطة «وايت نايتس» المنتمية للجماهير البيضاء.