مذيع قتلته «السكتة القلبية» في عمر الزهور.. 7 معلومات عن عمرو سمير

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توفي قبل قليل الفنان والمذيع الشاب عمرو سمير، إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز 33 عامًا، ولم يتم تحديد موعدًا لتشييع جثمانه أو العزاء حتى الآن، وفي التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 10 معلومات عن الفنان الراحل.

1- ولد في يوم 3 يوليو عام 1984.

2- بدأ حياته الفنية بدور صغير في فيلم "القتل اللذيذ"، عام 1998، مع الفنانة ميرفت أمين، وإلهام شاهين، وسمير صبري.

3- تخرج في كلية الإعلام، ثم تقدم إلى مسابقة المذيعين بقناة "ميلودي" ليبدأ حياته المهنية مذيعًا في قناة "دريم" لبرنامج "شبابيك"، الذي ضم عددًا من المذيعين الشباب.

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4- عمل كذلك بقناة "أون تي في"، إذ قدم برنامجًا منفردًا بعنوان "ايه الأخبار"، كما قدم برنامج "عيش صح"، على قناة "صدى البلد".

5- عودته إلى الفن كانت من خلال ترشيحه لفيلم "عودة الندلة"، عام 2006، مع الفنانة عبلة كامل.

6- تألق بعدد من الأعمال التلفزيونية مثل: "قضية رأي عام، جدار القلب، شط اسكندرية، مزاج الخير".

7- آخر ما كتبه الراحل على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "لو كنا إتعلمنا من و إحنا صغيرين إن الزملكاوى ميشتمش فى الأهلاوي وإن الأهلاوي ميحقرش من الزملكاوي، وإن الصعايدة مش أغبياء، وإن الإسكندرانيين مش وشوش كالحة، وإن المنوفيين مش بخلاء، وإن أهل الجنوب مش سفرجية، وإن اللي كاشفة شعرها مش ضالة، وإن اللي مغطياه مش منغلقة، وإن اللي بتشرب سجاير أهلها مش معرفوش يربوها، وإن المسلمين مش داخلين النار (من وجهة نظر بعض المسيحيين)، وإن المسيحيين مش كفار (من وجهة نظر بعض المسلمين)، وإن الكفر أصلاً ربنا اللي هيحاسبهم عليه مش إحنا إلخ إلخ إلخ.. مكنش حصل كل ده".