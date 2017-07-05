تعرف على أخر كلمات الإعلامي عمرو سمير قبل وفاته

شيماء مصطفى

توفي مساء اليوم الأربعاء الإعلامي والمذيع الشاب عمرو سمير عن عمر يناهز الثالثة والثلاثون عاما، بعد إصابته بسكتة قلبية، اليوم الاربعاء، وحتى الآن لم يتحدد موعد العزاء.

وكان آخر «بوست» للمذيع والفنان الراحل رسالة إلى والدته المذيعة ماجدة عاصم والتي قال فيها: «بفرح جدًا لما حد يقولي إني متربّي وعندي أخلاق لأنك إنتي يا حبيبتي السبب في دا».

وأضاف: «حبك وحنانك وتفهمك وعقلك وقلبك اللي أد الدنيا هما السبب في دا.. يا رب أكون إديتك ولو جزء صغير من اللي اديتهولي يا كل الدنيا.. بحبك حب عمري ما هعرف أوصفه كل سنة وأمهاتكم بخير وبصحة وربنا يخليهم ليكو لو هما معاكو ويرحمهم ويجمعلهم في مكان أجمل لو هما معاها».

ومن المقرر أن يحضر الجثمان غدًا الخميس إلى القاهرة لدفنه في مقابر الأسرة.

المصدر : مباشر24

شبكةعيونالإخبارية

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