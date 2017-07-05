أخبار عاجلة

القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين -
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والإنتاج الحربي -
سقوط لصوص مصنع الرخام بمنطقة شق الثعبان -
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

ضبط 200 ألف لتر بنزين وسولار و9 أطنان دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 200 ألف لتر بنزين وسولار و9 أطنان دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء

07:01 م الأربعاء 05 يوليه 2017

ضبط 200 ألف لتر بنزين وسولار و9 أطنان دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء

ارشيفية

كتب – فتحي سليمان:

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.

وأسفرت تلك الجهود، عن ضبط 5 قضايا مواد بترولية بمضبوطات 223 ألفا و657 لتر بنزين وسولار، و316 إسطوانة بوتاجاز، و13 قضية دقيق وأقماح بمضبوطات 9 أطنان، و125 قضية مخالفات مخابز، وضبط 6 قضايا في مجال الاتجار غير المشروع في السلع التموينية.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 458 قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، وضبط 51 قضية في مجال الغش التجاري، وضبط 21 قضية في مجال اللحوم والطيور، و21 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، وضبط قضية اتجار في الألعاب النارية بمضبوطات بلغت ألفين قطعة ألعاب نارية.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • النيابة تصرح بدفن جثتين في حادث سقوط سيارة من أعلي كوبري الساحل

    النيابة تصرح بدفن جثتين في حادث سقوط سيارة من أعلي كوبري الساحل

    أخبار
  • بالصور -

    بالصور - "مصراوي" في كرداسة بعد حُكم إعدام 20 متهمًا.. والأهالي: "المُذنب

    أخبار
  • إخلاء سبيل ضابط شرطة وصديقه بكفالة 2000 جنيه في اتهامهما بحيازة الهيروين

    إخلاء سبيل ضابط شرطة وصديقه بكفالة 2000 جنيه في اتهامهما بحيازة الهيروين

    أخبار
  • 20 أغسطس.. الحكم على شقيق

    20 أغسطس.. الحكم على شقيق "كهربا" في جريمة قتل عمد

    أخبار

إعلان

496611f89e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح

التموين عن حذف من يتعدى راتبه الـ 1500 جنيه: شائعات لترويع المواطنين

التموين عن حذف من يتعدى راتبه الـ 1500 جنيه: شائعات لترويع المواطنين

التموين عن أوكازيون الصيف: نراقب الأسواق للتأكد من الخصومات (فيديو)

التموين عن أوكازيون الصيف: نراقب الأسواق للتأكد من الخصومات (فيديو)