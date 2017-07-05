ضبط 200 ألف لتر بنزين وسولار و9 أطنان دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء

كتب – فتحي سليمان:

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.

وأسفرت تلك الجهود، عن ضبط 5 قضايا مواد بترولية بمضبوطات 223 ألفا و657 لتر بنزين وسولار، و316 إسطوانة بوتاجاز، و13 قضية دقيق وأقماح بمضبوطات 9 أطنان، و125 قضية مخالفات مخابز، وضبط 6 قضايا في مجال الاتجار غير المشروع في السلع التموينية.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 458 قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، وضبط 51 قضية في مجال الغش التجاري، وضبط 21 قضية في مجال اللحوم والطيور، و21 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، وضبط قضية اتجار في الألعاب النارية بمضبوطات بلغت ألفين قطعة ألعاب نارية.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.