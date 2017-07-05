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ضبط سائق حاول سرقة سيارة طالب بالإكراه في المعادي

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مصراوي Masrawy

ضبط سائق حاول سرقة سيارة طالب بالإكراه في المعادي

04:56 م الأربعاء 05 يوليه 2017

ضبط سائق حاول سرقة سيارة طالب بالإكراه في المعادي

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط سائق أثناء محاولته سرقة سيارة طالب بالإكراه تحت تهديد السلاح وذلك حال توقفه على جانب الطريق بمنطقة المعادي.

البداية أثناء مرور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المعادي، وبصحبته القوة المرافقة بشارع كورنيش النيل ـ دائرة القسم تنامى إلى سمعه صوت استغاثة لأحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تمكن من ضبط " سيد.أ"، 36 سنة، سائق، حال شروعه في سرقة السيارة رقم "د و ي 982"، ماركة جيلي موديل 2015م نبيتي اللون كرهًا عن قائدها "محمد.س"، 23 سنة، طالب، تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وبسؤال المجني عليه قرر بأنه حال توقفه على جانب الطريق فوجئ بالمتهم يستقل السيارة صحبته وتهديده بالسلاح الأبيض المضبوط بقصد سرقة السيارة بالإكراه.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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