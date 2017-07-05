موسى: محاولة اغتيال قاضي غرفة عمليات رابعة تمت بتخطيط تركي وتمويل قطري

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قال الإعلامي أحمد موسى، إنه من المنتظر الكشف عن اعترافات خطيرة تخص قطر خلال المحاكمة في قضية محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي، المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال قاضى غرفة عمليات رابعة"، موضحا أن المعلومات تؤكد أن التخطيط تركي والتمويل قطري.

وأضاف موسى، خلال برنامج"على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "قطر هى المحرك والممول الرئيسي لكل العمليات الإرهابية التى تحدث بالمنطقة"، مشددًا على أنه لا تصالح مع من تلطخت يده بالدماء.

وأكد موسى أن مصر ستحاسب قطر على العمليات الإرهابية التي دعمتها داخلها منذ 2011.