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بالفيديو.. خبير اقتصادي: «قطر مولت الإرهاب بـ 65 مليار دولار»

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بالفيديو.. خبير اقتصادي: «قطر مولت الإرهاب بـ 65 مليار دولار» بالفيديو.. خبير اقتصادي: «قطر مولت الإرهاب بـ 65 مليار دولار»

التحرير

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قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، إن قطر دفعت 65 مليار دولار لتمويل الإرهاب في المنطقة.

وأضاف بدرة، خلال لقائه ببرنامج"مال وأعمال"، المذاع على قناة "cbc extra": "الاقتصاد القطري في موقف لا يُحسد عليه حاليا"، موضحا أن الوضع الاقتصادي القطري يشهد انخفاض معدل الاستثمارات، وتراجع لمؤشر البورصة، كما يشهد الريال القطري انخفاضًا في قيمة العملية مقارنة بسلة العملات الأجنبية.

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وتابع: "الدوحة دولة استهلاكية لديها مصانع غير كثيفة الصناعات، والريال القطري يشهد انخفاضًا في قيمة العملية مقارنة بسلة العملات الأجنبية؛ على خلفية تراجع التصنيف الائتماني".

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التحرير

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