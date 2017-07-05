خبير عسكري: المكالمات المسربة أثبتت دعم قطر للجماعات الإرهابية

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قال الخبير العسكري والاستراتيجي، محمد القبيبان، مساء الأربعاء، إن قناة «الجزيرة» القطرية تعمل على شق الصف العربي والخليجي، لافتًا إلى أن المكالمات التي تم تسريبها مؤخرًا، أثبتت دعم الدوحة للجماعات الإرهابية المتطرفة.

أكد القبيبان، خلال لقائه عبر شاشة «الغد» أن «هناك مرحلة من التصعيد ضد قطر خلال الأيام المقبلة، وذلك من خلال استغلال دعم الدوحة للجماعات الإرهابية المتطرفة في المنطقة، الأمر الذي يصب في صالح موازين المفاوضات».

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وأوضح القبيبان، أن التصعيد سيأتي من خلال أن دولة قطر داعمة للإرهاب، لافتًا إلى أن هناك دولاً لها مصالح مع قطر.