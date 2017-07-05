البرلمان يوافق على تفويض رئيس الجمهورية لإعلان موعد فض دور الانعقاد الثاني

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وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على تفويض رئيس الجمهورية بإعلان فض دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان، وذلك وفقاً للمادة 115 من الدستور، ووفقاً للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتنص المادة 274 على أن: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المُشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

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ووجه الدكتور علي عبد العال، الشكر لمكتب المجلس ورؤساء اللجان النوعية والنواب والوزراء، وفى مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، على تعاونهم الكامل مع المجلس، وكذلك رئيس ومستشارى وأعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة، على ما بذلوه من من جهد فى مراجعة وصياغة مشروعات القوانين، والمستشار الأمين العام الذى قدم نموذجاً للتفانى والإخلاص فى العمل دون كلل أو ملل، وأعضاء الأمانة العامة.

واستعرض عبد العال، انجازات مجلس النواب التشريعية والرقابية ونشاط اللجان النوعية والدبلوماسية البرلمانية لهذا الدور من الإنعقاد، من خلال عرض تقديمى لأهم المؤشرات الكمية والموضوعية لإنجازات البرلمان.