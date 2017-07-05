صور| انقطاع المياه في 45 قرية بالشرقية.. والأهالي: «عطشانين من شهر»

التحرير

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أزمة حقيقية يعيشها أهالي 45 قرية وعدد من العزب التابعة لمركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية؛ بعد انقطاع مياه الشرب عنهم لمدة تجاوزت الشهر، دون معرفة أي أسباب لذلك من قِبل المسئولين أو شركة مياه الشرب.

يقول علي الوزير، أحد أهالي قرية «البحاروة» إن القرية لا توجد بها مياه للشرب من أكثر من 10 أيام، لافتًا إلى أن بعض العزب والقرى المجاورة وصلت مدة الانقطاع فيها إلى أكثر من شهر.

وأوضح الوزير لـ«التحرير» اليوم الأربعاء، أن القرية تضم عددا من المدارس، بالإضافة إلى مركز شباب أولاد صقر وغيرها من المنشآت الحيوية، التي تعاني من ندرة المياه.

وأضاف محمد محروس، أحد أهالي عزبة «درديري» التابعة لقرية «ترعة البطيخ» أنهم يستخدمون الجراكن والجرادل البلاستيكية لتوفير المياه من خلال شرائها من الخزانات المتنقلة.

وشدد محروس، على أن السبب الرئيسي للمشكلة هو تأخر افتتاح محطة مياه الشرب بقرية «تلراك»، منوهًا بأن المحطة فور افتتاحها ستقضي على جميع مشاكل مياه الشرب الموجودة، حيث من المفترض أن تلبي جميع احتياجات أهالي المركز من المياه.

فيما أشار وجيه أبو العلا، أحد أهالي عزبة «البرية» بأولاد صقر، إلى أن انقطاع المياه يتواصل منذ عدة أيام، وأن الأمر خلق أزمة حقيقية في مياه الشرب، حتى بات الأطفال والأهالي يبحثون عن المياه في الشوارع والمنازل الموجودة في القرى المجاورة، ويضطرون في كثير من الأحيان إلى شرائها من خلال عربات «الكارو».

وطالب أبو العلا، اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، والمسئولين بشركة المياه، بسرعة التدخل لحل الأزمة، ومراعاة الأعباء اليومية التي يتحملها الأهالي.

وقال اللواء المهندس أيمن عبدالقادر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن عملية إحلال وتبديل خطوط المياه المُغذية للمدينة هي السبب؛ حيث يتم تغيير خطوط التغذية من محطة «القواسم» إلى محطة الجديدة بقرية «تلراك».

وأضاف عبدالقادر لـ«التحرير» اليوم الأربعاء، أن عملية إحلال الخطوط وتبديلها من محطة «القواسم» إلى «تلراك» تأتي ضمن خطة قومية لإنشاء وتطوير محطات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة، منوهًا بأن افتتاح المحطة الجديدة مرهون بالخطة القومية.