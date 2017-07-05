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البرلمان يوافق نهائياً على قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

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البرلمان يوافق نهائياً على قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة البرلمان يوافق نهائياً على قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

التحرير

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وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مُقدم من بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، إن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، جاء نتيجة توصيات النواب، وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية على مدار الفترة الماضية.

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وأوضح السجينى، أن هذا القانون سيعطى صلاحيات واسعة للمحافظين لكى تكون لهم الولاية فى البت بشأن طلبات  تقنين وضع اليد، مشيراً إلى أنه سيحقق نقلة نوعية فى إنهاء معاناة المواطنين فى هذا الأمر.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون سيقضى على معاناة المواطنين المطالبين بتقنين أوضاعهم، وسيحقق طفرة فى تحصيل رسوم للدولة المصرية مع إنهاء المنازعات التى تمت طوال الفترة الماضية وتحقيق الأمان للمواطنين وتقنين أوضاعهم.
 

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التحرير

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