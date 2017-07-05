إصابة 4 أشخاص في انقلاب مقطورة وتصادم 5 سيارات بالطريق الدائري

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

أصيب ٤ أشخاص جراء انقلاب مقطورة تسببت في تصادم ٥ سيارات وتوقف الحركة المرورية على الطريق الدائري.

وانتقل رجال المرور إلى المكان.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم على الطريق الدائري.

وعلى الفور أمر اللواء عادل زكي، مدير الإدارة العامة للمرور، بانتقال الخدمات المعينة وبصحبتهم الأوناش إلى المكان.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين 5 سيارات وذلك جراء انقلاب مقطورة جرار، ما أدى الى إصابة أربعة أشخاص وتوقف الحركة المرورية للقادم من طريق الواحات إلى الطريق الدائري.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.