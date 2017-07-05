مكرم محمد أحمد: الانتهاء من مشروع قانون حرية تداول المعلومات خلال شهر

كتبت- هاجر حسني:

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس أوقف أي استطلاع للرأي وقياس نسب للمشاهدة، لفترة مؤقتة نحو عشر أيام لحين تشكيل لجنة لوضع معايير مناسبة تنظم الأمر من أعضاء المجلس ومتخصصين من خارج المجلس.

وأشار مكرم، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، أنه أوصى بإنشاء شركة وطنية لاستطلاعات الرأي تدخل ضمن الأطراف المتنافسة، وليست محتكرة لإجراء الاستطلاعات، مؤكدًا أن المجلس يوصي فقط ويضع مواصفات.

وأكد مكرم أن المجلس يناقش مشروع قانون جديد لحرية تداول المعلومات ييسر ولا يعسر على الإعلاميين وجميع الجهات التي تطالب بهذا القانون، مشيرا إلى أن القانون سيعطي الحق لطالب المعلومات الحصول عليه، وحقه أيضا في مقاضاة الجهات الرافضة إعطاء تلك المعلومات مالم يكن هناك مانع أمني.

وأشار رئيس المجلس، إلى أن اللجنة ستنتهي من وضع القانون خلال شهر من الآن، ليتم مناقشتها داخل مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث.