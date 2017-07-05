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عبدالحفيظ: «الدوار» وراء غياب «غالي» عن التدريبات الجماعية

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عبدالحفيظ: «الدوار» وراء غياب «غالي» عن التدريبات الجماعية عبدالحفيظ: «الدوار» وراء غياب «غالي» عن التدريبات الجماعية

التحرير

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كتب: أحمد سعيد وأحمد شحاتة

قال سيد عدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إن حسام غالي لاعب الفريق تعرض للإصابة بدوار، وهو ما منعه من المشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت، اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وأضاف عبدالحفيظ أن غالي سيشارك في مران الأهلي غدًا، والذي يقام في الساعة الخامسة والنصف.

كما أوضح عبد الحفيظ أن أحمد حجازي شعر بآلام في العضلة الضامة خلال مران الفريق، اليوم الأربعاء، وهو ما منعه من استكمال التدريبات الجماعية.

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وحضر حسام غالي لاعب وسط الأهلي إلى مقر النادي، واكتفى بأداء بعض التدريبات البدنية ولم يشارك في المران الجماعي.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة القطن الكاميروني السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة في دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

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التحرير

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