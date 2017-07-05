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غالي يظهر في مران الأهلي بعد أزمته مع البدري

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غالي يظهر في مران الأهلي بعد أزمته مع البدري غالي يظهر في مران الأهلي بعد أزمته مع البدري

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كتب: أحمد سعد وأحمد شحاتة

اكتفى حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء التدريبات البدنية، على هامش مران الفريق، الذي أقيم على ملعب مختار التتش بفرع النادي في الجزيرة.

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ولم يشارك حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية مساء اليوم الأربعاء، حيث خرج إلى غرفة خلع الملابس بعد أداء التدريبات البدنية.

وبدأ الأهلي استعدادته اليوم لمواجهة القطن الكاميروني المقرر إقامتها يوم السبت القادم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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