السيطرة على حريق بمستشفي بنها الجامعي نتيجة ماس كهربائي

القليوبية - أسامه علاء الدين:

شب حريق محدود بمستشفى بنها الجامعى، اليوم الأربعاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من إخماد النيران، دون خسائر في الأرواح.

كان اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، قد تلقي إخطارًا من الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، بنشوب حريق بالطابق الثاني بقسم الجراحة والعمليات.

تم الدفع بـ٣ سيارات إطفاء من الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

وانتقل إلى مكان الحادث الدكتور رئيس جامعة بنها، يرافقه زين سرحان، مدير أمن الجامعة، وعدد من قيادات الجامعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

من جانبه، أكد الدكتور السيد القاضي، رئيس جامعة بنها، عدم وجود خسائر بشرية، نتيجة الحريق الذي شب بمكتب الأطباء الموجود بقسم الجراحة وغرفة العمليات والطوارئ بالطابق الثانى.

وأشار إلى انتظام العمل بالمستشفيات، وأنه أصدر تعليماته بالتحقيق في ملابسات الحريق، وضرورة اتخاذ الإجراءات التى تحول دون تكرار الحادث، موضحًا أن سبب الحريق ماس كهربائي بتكييف الغرفة.