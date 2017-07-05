السيطرة على حريق بمستشفي بنها الجامعي نتيجة ماس كهربائي
السيطرة على حريق بمستشفي بنها الجامعي نتيجة ماس كهربائي
09:09 م الأربعاء 05 يوليو 2017
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
-
عرض 11 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور- "العطش" يضرب "أولاد صقر" بالشرقية.. ورئيس مياه الشرب: "اصبروا"
القليوبية - أسامه علاء الدين:
شب حريق محدود بمستشفى بنها الجامعى، اليوم الأربعاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من إخماد النيران، دون خسائر في الأرواح.
كان اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، قد تلقي إخطارًا من الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، بنشوب حريق بالطابق الثاني بقسم الجراحة والعمليات.
تم الدفع بـ٣ سيارات إطفاء من الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.
وانتقل إلى مكان الحادث الدكتور رئيس جامعة بنها، يرافقه زين سرحان، مدير أمن الجامعة، وعدد من قيادات الجامعة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
من جانبه، أكد الدكتور السيد القاضي، رئيس جامعة بنها، عدم وجود خسائر بشرية، نتيجة الحريق الذي شب بمكتب الأطباء الموجود بقسم الجراحة وغرفة العمليات والطوارئ بالطابق الثانى.
وأشار إلى انتظام العمل بالمستشفيات، وأنه أصدر تعليماته بالتحقيق في ملابسات الحريق، وضرورة اتخاذ الإجراءات التى تحول دون تكرار الحادث، موضحًا أن سبب الحريق ماس كهربائي بتكييف الغرفة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
السيطرة على حريق محدود في سكن الأطباء بمستشفى السويس العام
-
السيطرة على حريق في زراعات بالوادي الجديد
-
اشتعال النيران في محول كهرباء بالفيوم
-
السيطرة على حريق في مصنع أخشاب بسوهاج
إعلان
إعلان