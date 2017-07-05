أخبار عاجلة

القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين -
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والإنتاج الحربي -
سقوط لصوص مصنع الرخام بمنطقة شق الثعبان -
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق بمستشفي بنها الجامعي نتيجة ماس كهربائي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق بمستشفي بنها الجامعي نتيجة ماس كهربائي

09:09 م الأربعاء 05 يوليو 2017

  • عرض 11 صورة

    727cad63ed.jpg

  • عرض 11 صورة

    0bbff236bf.jpg

  • عرض 11 صورة

    8c944236a3.jpg

  • عرض 11 صورة

    3031e9bb08.jpg

  • عرض 11 صورة

    98c2f4bbb1.jpg

  • عرض 11 صورة

    055ed9f4fe.jpg

  • عرض 11 صورة

    67fe6e065b.jpg

  • عرض 11 صورة

    eb7565828b.jpg

  • عرض 11 صورة

    48215f4d10.jpg

  • عرض 11 صورة

    4095b6823c.jpg

  • عرض 11 صورة

    51386725cb.jpg

إعادة الألبوم

بالصور-

الألبوم التالى

بالصور- "العطش" يضرب "أولاد صقر" بالشرقية.. ورئيس مياه الشرب: "اصبروا"

القليوبية - أسامه علاء الدين:

شب حريق محدود بمستشفى بنها الجامعى، اليوم الأربعاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من إخماد النيران، دون خسائر في الأرواح.

كان اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، قد تلقي إخطارًا من الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، بنشوب حريق بالطابق الثاني بقسم الجراحة والعمليات.

تم الدفع بـ٣ سيارات إطفاء من الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

وانتقل إلى مكان الحادث الدكتور رئيس جامعة بنها، يرافقه زين سرحان، مدير أمن الجامعة، وعدد من قيادات الجامعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

من جانبه، أكد الدكتور السيد القاضي، رئيس جامعة بنها، عدم وجود خسائر بشرية، نتيجة الحريق الذي شب بمكتب الأطباء الموجود بقسم الجراحة وغرفة العمليات والطوارئ بالطابق الثانى.

وأشار إلى انتظام العمل بالمستشفيات، وأنه أصدر تعليماته بالتحقيق في ملابسات الحريق، وضرورة اتخاذ الإجراءات التى تحول دون تكرار الحادث، موضحًا أن سبب الحريق ماس كهربائي بتكييف الغرفة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيطرة على حريق محدود في سكن الأطباء بمستشفى السويس العام

    السيطرة على حريق محدود في سكن الأطباء بمستشفى السويس العام

    أخبار
  • السيطرة على حريق في زراعات بالوادي الجديد

    السيطرة على حريق في زراعات بالوادي الجديد

    أخبار
  • اشتعال النيران في محول كهرباء بالفيوم

    اشتعال النيران في محول كهرباء بالفيوم

    أخبار
  • السيطرة على حريق في مصنع أخشاب بسوهاج

    السيطرة على حريق في مصنع أخشاب بسوهاج

    أخبار

إعلان

e27e1af42d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية

في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية

أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان

أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان

دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية

دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية

القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية

القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية