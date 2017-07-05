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القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية
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الخميس 17 أغسطس 2017 03:00 مساءً
متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف
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الخميس 17 أغسطس 2017 03:00 مساءً
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية
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الخميس 17 أغسطس 2017 03:00 مساءً
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية
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الخميس 17 أغسطس 2017 03:00 مساءً
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته
-
الخميس 17 أغسطس 2017 03:00 مساءً
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري
-
الخميس 17 أغسطس 2017 03:00 مساءً
"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين
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الخميس 17 أغسطس 2017 03:00 مساءً
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والإنتاج الحربي
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الخميس 17 أغسطس 2017 03:00 مساءً
سقوط لصوص مصنع الرخام بمنطقة شق الثعبان
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الخميس 17 أغسطس 2017 03:00 مساءً
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»
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الخميس 17 أغسطس 2017 02:53 مساءً
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Mbc مصر
إعلان الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء خلال 48 ساعة .. ورفع الدعم ينتهي في هذا الموعد
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Mbc مصر
الأربعاء 05 يوليو 2017 09:08 مساءً
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