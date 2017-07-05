رسميًّا.. ريال مدريد يعلن عن أولى صفقاته هذا الموسم

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أعلن فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، ضمه لـ«ثيو هيرنانديز» لاعب أتلتيكو مدريد، لمدة 6 مواسم قادمة، بصفقة بلغت قيمتها 24 مليون يورو.

وقال النادي الملكي في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه ضم ثيو هيرناندير رسميًا، وأن اللاعب سيخضع يوم الاثنين القادم 10 يوليو، للفحص الطبي قبل أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام في المنصة الشرفية وأيضا في أرضية البرنابيو.

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ولعب هيرنانديز صاحب الـ19 عامًا هذا الموسم في صفوف ألافيس معارًا من أتليتكو مدريد، ويشغل مركز الظهير الأيسر، كما شارك خلال الموسم المنصرم في 38 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع 4 أخرى.