حبس صاحب محل أحذية لمحاولته اغتصاب طفلة ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

قرر المستشار محمود عبد المنعم، رئيس نيابة الفشن جنوب بني سويف، اليوم الأربعاء، حبس صاحب محل أحذية، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بمحاولة اغتصاب طفلة 6 سنوات والتحرش بها داخل المحل ملكه.

وكانت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، بإشراف اللواء عادل التونسي، مدير الأمن، ألقت القبض على "س.ع.ي" 22 سنة، صاحب محل أحذية بمدينة الفشن، على إثر بلاغ يتهمه بالتحرش بطفلة تدعى "أ.م.ع" 6 سنوات، أثناء توجهها للشراء من سوبر ماركت بجوار منزلها.

وتبين من تحريات الرائد محمد إبراهيم، رئيس مباحث الفشن، أنه أثناء خروج الطفلة من منزلها لشراء بعض احتياجات المنزل من سوبر ماركت بمدينة الفشن، شاهدها المتهم فاستدرجها إلي محل يمتلكه لبيع الأحذية، وأثناء محاولته تجريدها من ملابسها، صرخت واستغاثت، فأخرجها المتهم وأسرع بغلق المحل وفر هاربًا.

وحرر والد الطفلة بلاغًا بمركز شرطة الفشن، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بضبط وإحضار المتهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، قبل أن تصدر قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.